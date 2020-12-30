Все школы, детсады и колледжи Челябинской области вышли с карантина по ОРВИ

Все общеобразовательные учреждения Челябинской области вышли с карантина по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
«С карантина по ОРВИ снялись все образовательные организации: колледжи, детские сады, школы», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона
Кроме того, в регионе нет ни одного учебного заведения и класса, которые бы находились на изоляции как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Челябинской области продолжает сокращаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям.
На сегодня 909 педагогов школ находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+ (накануне было на больничном 1169 педагогов). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.
Как сообщал ранее министр образования и науки региона Александр Кузнецов, большинство школ Челябинской области приступят к занятиям в очном режиме с 11 января 2021 года.