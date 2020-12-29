После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме

С 11 января большинство школ Челябинской области приступят к занятиям в очном режиме.

«Большинство школ Челябинской области с 11 января приступят к работе в таком же режиме, как и перед каникулами», - рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов и напомнил, что обучение практический во всех школах региона с начала учебного года проводилось в очном режиме.

Лишь часть классов или малых школ периодически закрывались на карантин по острой респираторной вирусной инфекции или отправлялись на изоляцию как контактные по коронаирусной инфекции.

В настоящий момент в большинстве школ начались новогодние каникулы

«Дети уже не учатся, но там, где это было необходимо, организованы группы продленного дня. Организовано питание детей начальной школы, - пояснили в пресс-службе минобрнауки региона. - Параллельно с этим процессом школы могут проводить новогодние мероприятия в классах, внеклассные запланированные мероприятия в очном или заочном формате, организовать индивидуальную работу с теми ребятами, которые по болезни пропустили достаточно большое количество времени».

Кроме того, в ряде учебных заведений организована подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников, которая начнется сразу после зимних каникул. «Объединения дополнительного образования, находящиеся в школах, работают без каникул», - уточнили в ведомстве.