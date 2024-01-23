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Арбидол
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Фото: freepik.com erid:LjN8K5i1C

Встречаем грипп и ОРВИ во всеоружии: обзор противовирусного препарата Арбидол

Грипп и ОРВИ — сезонные гости, которые могут подорвать наше здоровье в холодное время года. В поединке с этими вирусами на помощь приходит препарат Арбидол. Инструкция по применению есть в каждой упаковке, но давайте вместе разберемся, как он действует и почему становится надежным союзником в борьбе с вирусными инфекциями.

Общие сведения об Арбидоле

Арбидол* — это противовирусный препарат прямого действия, который назначают для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа. Лекарственное средство   борется с различными видами вирусов, оказывает иммуномодулирующее действие. Применение Арбидола облегчает симптоматику за счет воздействия на патогенную среду в организме. Препарат помогает справиться с разнообразными симптомами гриппа и ОРВИ, включая лихорадку, насморк, кашель, боль в голове, ослабленность.

Широкий спектр противовирусной активности позволяет использовать средство в комплексной терапии бактериальной пневмонии, бронхита, хронической формы герпеса. Лекарство назначают для лечения инфекций кишечника в острой форме ротавирусной этиологии у детей. Арбидол показывает высокую эффективность в плановой и экстренной профилактике. Доказательная база по препарату Арбидол.

Как действует Арбидол

Арбидол вступает во взаимодействие с вирусами внутри клеток. Он препятствует процессу слияния вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым блокируя вирусную инфекцию. Препарат стимулирует иммунную систему, что способствует более быстрому восстановлению.

Увеличение уровня интерферонов в крови происходит через 16 часов и сохраняется на высоком уровне в течение 48 часов. Активное вещество Арбидола умифеновир увеличивает уровень лимфоцитов в крови, количество Т-хелперов. Они отвечают за активизацию иммунной системы в ответ на активность вирусов.

Арбидол быстро усваивается и распределяется по органам и тканям. Наивысшая концентрация вещества в плазме наступает спустя час. Затем начинается активная фаза воздействия, когда оно вступает в борьбу с вирусами, уменьшая их пагубное воздействие и предотвращая их размножение. Метаболизм происходит в печени, за вывод препарата в основном отвечают почки. Медикамент имеет невысокую токсичность, не проявляет негативного действия при приеме по инструкции.

Инструкция по применению Арбидола

Арбидол выпускается в разных формах:

  • Арбидол Максимум — капсулы по 200 мг для взрослых и детей старше 12 лет. В продаже пачки по 10 и 20 капсул.
  • Капсулы по 100 мг — для детей от 6 лет и взрослых. В продаже упаковки от 10 до 40 капсул.
  • Таблетки по 50 мг — для с 3 лет и взрослых. В упаковке может быть 10 или 20 штук
  • Суспензия 125 мл — для взрослых и детей с 2 лет. Перед применением Арбидола в суспензии необходимо его развести. Содержит банановый или вишневый ароматизатор.

Дозировка препарата регулируется в соответствии с возрастом и формой реализации лекарства.

Для терапии гриппа и ОРВИ применяется схема:

Таблетки 50 мг принимают в течение 5 дней по разовой дозе каждые 6 часов. Для детей от 3 до 6 лет разовая доза — 1 таблетка. Для детей от 6 до 12 — 2 таблетки. Дети от 12 лет и взрослые — 4 таблетки.

Суспензия принимается по той же схеме в дозировке 10 мл для детей 3-6 лет, 20 мл для детей 6-12 лет, 40 мл для детей от 12 лет и взрослых.

Схема приема Арбидола в капсулах (100 мг) не отличается. Дети от 6 до 12 лет принимают по 1 капсуле. Дети от 12 лет и взрослые — по 2. Не предназначен для детей младше 6 лет!

Арбидол Максимум (капсулы 200 мг) можно принимать только детям от 12 лет и взрослым. Его принимают по той же схеме, что и в других форматах, в разовой дозе 1 капсула.

Для профилактики:

Плановая профилактика — это систематические меры, предпринимаемые для предотвращения заболевания гриппом в периоды, когда активно циркулируют вирусы гриппа. Обычно это осенне-зимний период, когда риск заражения гриппом повышается. Для плановой профилактики разовая доза применяется 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Постконтактная профилактика — это меры, которые принимаются после контакта с человеком, уже заболевшим гриппом. Она нужна, чтобы не допустить развитие симптомов заболевания у тех, кто находится в зоне риска. В этом случае применение Арбидола длится 10-14 дней в разовой дозе один раз в сутки.

Противопоказания Арбидола

У лекарства есть некоторые противопоказания. Нельзя принимать его в случае индивидуальной непереносимости, беременности в первом триместре и детям до трех лет. Во втором и третьем триместре Арбидол может применяться для профилактики и лечения гриппа только в том случае, если польза для матери превышает потенциальные риски для ребенка. Также Арбидол противопоказан в период лактации. Перед началом курса лечения или профилактики важно проконсультироваться с врачом.

Благодаря механизму воздействия препарат способен ограничивать распространение вирусов и ускорять выздоровление. Впрочем, как и у любого лекарственного средства, у Арбидола могут быть побочные эффекты, такие как аллергические реакции и диспепсические расстройства. Однако они встречаются крайне редко. Также не зафиксировано реакций в случае передозировки.

Универсальность препарата

Арбидол универсален,так как препарат можно использовать как для профилактики — предотвращения заболевания после контакта с больным, так и для лечения — смягчения симптомов у уже заболевших. Такой подход позволяет использовать препарат в самых разных ситуациях.

Препарат имеет минимальное количество побочных эффектов. Его можно применять взрослым и детям, соблюдая рекомендации врача.

Препарат представлен в различных формах — от таблеток до суспензии, что обеспечивает удобство использования и выбор оптимальной формы для разных возрастных групп.

Когда грипп и ОРВИ на подходе, важно иметь надежного союзника в борьбе с ними. Арбидол — проверенный временем препарат, который помогает не только снимать симптомы, но и активно противостоять вирусам. Арбидол можно заказать  прямо сейчас в интернет-аптеке «Здравсити». Удобный поиск лекарств и интуитивно понятный интерфейс позволит вам быстро найти нужное средство и заказать его с доставкой в ближайшую аптеку или домой.

Не забывайте, что перед приёмом любых лекарств всегда стоит проконсультироваться с врачом. Забота о собственном здоровье — залог крепкого иммунитета и радостной жизни!

Арбидол*-торговое наименование лекарственного препарата  Арбидол® Максимум

ГРЛС Рег. № ЛП-002690 от 31.10.2014г

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

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Полиция установила все участников подросткового конфликта на Эльтонской в Челябинске

19.01.2024 11:37

В храмах Челябинской области проходят акции «Накорми голодного»

19.01.2024 11:09

В Челябинске запустили научно-популярный портал о культуре и истории региона

19.01.2024 10:49

В Челябинске запустили новый автобусный маршрут от «Родника» до ЧМК

19.01.2024 10:42

Крещенская ночь в Челябинской области прошла без происшествий

19.01.2024 10:26

В Челябинске в очередной раз выставили на публичные торги недострой на Валдайской

19.01.2024 10:08

Сергей Кириенко высоко оценил работу Челябинской области на выставке «Россия»

19.01.2024 09:50

В Челябинске за крещенскую ночь купели посетили почти три тысячи человек

19.01.2024 05:34

Православные празднуют Крещение Господне

19.01.2024 05:17

Южноуральцы смогут набрать в храмах святую воду

19.01.2024 04:44

Жительница Аргаяша чудом спасла школьницу, которую едва не задавил поезд (ВИДЕО)

18.01.2024 21:25

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.01.2024 20:30

В Челябинске задержаны два наркодельца, у которых изъяты 1,5 тысячи разовых доз

18.01.2024 20:16

В пяти городах Челябинской области начал действовать режим «черного неба»

18.01.2024 19:34

Предприятия Челябинской области полностью адаптировались к санкционному давлению

18.01.2024 19:18

В Челябинской области в новом году уже более тысячи доноров сдали кровь

18.01.2024 19:03

В Челябинске проверили готовность и соответствие крещенских купелей требованиям безопасности

18.01.2024 18:23

Лидером по числу зарубежных поездок жителей Челябинской области в январские каникулы стал Казахстан

18.01.2024 18:19

Сегодня у православных - Крещенский Сочельник

18.01.2024 16:59

Франция, Британия и США продолжают колонизировать Украину

18.01.2024 16:56

В этом году на Южном Урале высадят 12 миллионов саженцев сосны

18.01.2024 16:47

Горы мусора под Еманжелинском уберут по решению суда

18.01.2024 16:38

Жители Тыелги и Новоандреевки теряли связь с Миассом из-за отмены единственной маршрутки

18.01.2024 16:35

Шесть краж с начала года: челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже

18.01.2024 16:12

Облсуд не выпустил из СИЗО жителя Сима, который изнасиловал и убил 11-летнюю подругу дочери

18.01.2024 16:03

На Спартакиаду в Челябинскую область приедут спортсмены из 21 региона России

18.01.2024 15:23

В Челябинской области крещенская ночь будет морозной и туманной

18.01.2024 14:46

Остановки в Аргаяшском районе утонули в снегу, жители просят о помощи губернатора

18.01.2024 14:18

Челябинские власти пообещали скорую стабилизацию ситуации с мусором

18.01.2024 13:54

В Магнитогорск уже через месяц съедутся лучшие фигуристы России

18.01.2024 13:37

Новогодняя работа «Омнибуса»: 57 представлений за 20 дней

18.01.2024 13:30

Челябинские таможенники изъяли незаконно перевозимые через границу импортные запчасти для станков

18.01.2024 12:27

В Челябинской области наладили производство военных дронов оригинальной конструкции

18.01.2024 12:19

В стенах Исторического музея Южного Урала сразятся гладиаторы

18.01.2024 12:09

«Уральский житейник» Вероники Мещеряковой

18.01.2024 11:41

«Аркаим» празднует 30-летие

18.01.2024 11:32

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранцев