«Яблоко» обвинило муниципалитеты и исправительные учреждения Южного Урала в нарушении антимонопольного законодательства

Челябинский филиал ЦАП «Яблока» заявил о выявлении признаков картеля муниципалитетов и исправительных учреждений на Южном Урале в строительных подрядах на сумму в полмиллиарда рублей.

Руководитель филиала, председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков обратился в челябинское УФАС России с заявлением о возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства муниципальными заказчиками и учреждениями ГУФСИН по Челябинской области, подчеркнув, что будет добиваться признания всех заключенных без торгов контрактов на выполнение подрядных работ соглашениями, ограничивающими конкуренцию.

Филиал ЦАП также требует от ведомства раскрытия информации по всем субподрядчикам в рамках исполнения муниципальных контрактов на благоустройство: по словам Щербакова, региональный ГУФСИН таких сведений не предоставляет.

«Чтобы выполнить работы, колонии и тюрьмы нанимают субподрядчиков также без торгов, исходя из собственных предпочтений. Что за компании работают на колонии неизвестно - ГУФСИН не раскрывает их. Расследование показало, что закупки у колоний дороже обычных тендеров, а при заказе субподрядов сами колонии могут оставлять часть денег себе. Нередки просрочки и претензии к качеству работ. Яркие примеры - закупки остановок в Магнитогорске, ремонт ограждений и дорога в аэропорт Челябинска», - заявил Ярослав Щербаков.

Расследование было начато после появившейся в прессе информации о благоустройстве городских пространств силами колоний Челябинской области.

В филиале ЦАП выяснили, что за три последних года учреждения уголовно-исправительной системы Южного Урала получили без торгов государственные контракты почти на 500 миллионов рублей.

В списке заказчиков – муниципалитеты Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Верхнеуральска, Верхнего Уфалея, а также Сосновского, Еманжелинского, Агаповского и Чебаркульского районов области. Подрядчиками являются шесть колоний и одна тюрьма.

В 2018 году было заключено контрактов на 32,5 миллиона рублей, в 2019 году – на сумму 177,4 миллиона. За неполный 2020 год уже заключено контрактов на 271,5 миллиона рублей.

По словам Ярослава Щербакова, начав с закупок на изготовление и монтаж ограждений, муниципалитеты стали закупать без торгов большой перечень работ по благоустройству городских пространств и ремонту инженерных сетей.

Он отметил, что рынок по благоустройству городской среды высококонкурентный, а торги на нем часто приводят к существенной экономии бюджетных средств. Лидер челябинского «Яблока» уверен, что дальнейшее бездействие в данной ситуации может привести к монополизации данного рынка.

«Часто упоминаемые конкурентные преимущества учреждений уголовно-исполнительной системы - стоимость и качество работ - должны быть подтверждены на торгах. Если это так, победа им обеспечена», - сказал Ярослав Щербаков.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, заявление Ярослава Щербакова было получено вчера вечером, 27-го октября. Находится на регистрации.

Руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова отметила, что все закупки в рамках исполнения указанных государственных контрактов были проведены в соответствии с требованиями федерального закона от пятого апреля 2013 года №44-ФЗ.

«Действующее законодательство допускает привлечение к исполнению

контрактов специализированных подрядных организаций.

Крупные закупки проводятся путем объявления открытого аукциона в

электронной форме, доступ к которому не ограничен для широкого круга

участников рынка», - подчеркнула Ольга Емельянова.

Она отметила также, что одной из основных задач уголовно-исправительной системы является исправление и ресоциализация осужденных, а именно максимальное привлечение их к труду, взыскание причиненного ими ущерба с целью защиты прав потерпевших, обеспечение оплаты труда не ниже МРОТ осужденным, выполняющим нормы.