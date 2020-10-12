«Яндекс-такси» будет бесплатно отвозить часть южноуральцев на КТ

Часть жителей Челябинской области, которым по медицинским показаниям будет показано проведение компьютерной томографии, смогут бесплатно добираться на обследование на автомобиле «Яндекс-такси».

Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на состоявшейся сегодня, 12 октября, пресс-конференции.

По словам Ирины Альфредовны, на сегодня достигнуты договоренности о включении «Яндекс-такси» в систему доставки пациентов на компьютерную томографию.

Компания выделит для этих целей 31 автомобиль такси, который будет использоваться исключительно для перевозки пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Из них 19 автомобилей будет предназначено для Челябинска и 12 – для Магнитогорска.

Машины будут работать в круглосуточном режиме. Планируется, что каждая машина будет обслуживать до 25 вызовов в сутки. Пациентов будут доставлять не только на КТ, но, и при необходимости, в больницу на госпитализацию.

Оплачивать работу такси будет благотворительная организация, так как выделить на эти цели бюджетные средства достаточно проблематично.

Пока планируется заключить договор только на месяц. Если сотрудничество будет эффективным, то оно будет продлено до конца текущего года.

Кроме того, Ирина Альфредовна, отвечая на вопрос журналиста, готова ли правительство поделиться своими автомобилями для перевозки инфицированных, напомнила, что еще весной было передано 25 правительственных автомашин для работы медиков. Свою помощь с транспортом оказала и администрация Челябинска. Автомобили пока не возвращались в правительственный парк.