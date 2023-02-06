Юные дарования Магнитки ждет очередное «IT-отражение»

В Магнитогорске (Челябинская область) при поддержке ПАО «ММК» стартует XXII региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение».

Конкурс проводится по инициативе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» в рамках программы председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Его участники - учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от восьми до 17 лет, которые могут в период до 11 марта оформить заявку на участие и прислать свои работы. Второй год подряд конкурс будет полностью проходить в дистанционном формате.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», целью этого ежегодного мероприятия является выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в сфере информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности.

Кроме того, конкурс призван послужить задачам популяризации и пропаганды цифровых технологий; развитию информационной культуры у учащихся и выявлению их творческого потенциала в использовании компьютерных технологий.

«IT-отражение» позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.

Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется благотворительным фондом «Металлург» (основной благотворитель - ПАО «ММК»).

Состязания юных талантов проводятся по пяти номинациям и двум возрастным группам: младшая – от восьми до 13 лет; старшая – от 14 до 17 лет. В числе номинаций «IT-отражения» - «Я – программист», «Я – разработчик мобильных приложений», «Я – 3Dмоделлер», «Я – дизайнер» и «Я – робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.

Оформление заявок и регистрация конкурсных работ будут осуществляться до десятого марта. С 13-го по 20 марта - отборочный тур, во время которого состоится экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников так называемых очных туров, которые будут проходить с 27-го по 30 марта в дистанционном формате посредством видеоконференцсвязи.

Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на седьмое апреля. Тогда же состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы. Победители номинаций получат дипломы и ценные призы (по усмотрению экспертной комиссии дополнительно могут быть учреждены специальные подарки вне призовых мест).

Кроме того, участники, занявшие призовые места в старшей и в младшей возрастных группах, получают право бесплатного обучения на курсах в «Персонале» в дистанционном формате в течение 2023 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».