ЮУрГУ получил мегагрант на создание «Квантовой инженерии света»

Южно-Уральский государственный университет принял участие в престижном конкурсе и получил мегагрант от правительства РФ в размере 90 миллионов рублей на проект «Инженерия состояний света для квантовых вычислений и сенсорики». Средства пойдут на открытие новой лаборатории мирового уровня для проведения исследований в области квантовых технологий.

В структуре ЮУрГУ будет создана уникальная экспериментальная лаборатория мирового уровня «Квантовая инженерия света» под руководством ведущего ученого, профессора кафедры квантовой электроники МГУ имени Ломоносова, доктора физико-математических наук Сергея Кулика.

«Это очень престижный мегагрант, он целиком посвящен квантовым технологиям. Я связываю большие надежды с внедрением этих технологий на Южном Урале. Наш проект связан с использованием непрерывных квантовых переменных для построения элементов квантового компьютера и устройств квантовой сенсорики. Мы планируем модернизировать технологию, чтобы третья субтехнология квантовых технологий - квантовая коммуникация - тоже вошла в круг интересов лаборатории. Таким образом, все аспекты квантовых технологий будут представлены здесь, в ЮУрГУ», – рассказал Сергей Кулик.

Значительная часть средств мегагранта будет потрачена на закупку оборудования, качество которого имеет решающее влияние на результаты выполняемых экспериментов. В коллектив лаборатории уже приняты молодые научные сотрудники, аспиранты и студенты университета, которые обеспечат высокий уровень проводимых исследований в будущем. Консорциум с Центром квантовых технологий дает студентам ЮУрГУ уникальную возможность пройти стажировки в МГУ имени Ломоносова.

В этом году на конкурс поступило 293 заявки из 49 регионов России. От ЮУрГУ также был поддержан проект в области экологии и рационального природопользования «Инновации для очистки воздуха и воды, снижения углеродного следа: наноматериалы и нанокомпозиты, фотокаталитические и электрохимические подходы».