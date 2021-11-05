Южноуральцев предупреждают об опасности тонкого льда

Период становления льда на водоемах опасен. Провалиться может каждый из нас: рыболов, турист, охотник, местный житель, сокращающий себе путь или ребятишки, играющие на льду.



Управление ГО ЧС по Миассу (Челябинская область) напоминает, что в период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину.

Важно знать, какой должна быть толщина льда: для уверенной переправы одного человека при температуре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее десяти сантиметров, для массовой пешей переправы – не менее 15 сантиметров, для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 сантиметров.

«Убедительная просьба к родителям – не допускайте детей на лед водоемов. Напомним, 30 октября, оставленная без присмотра 8-летняя девочка провалилась под лед и утонула в Уйском районе. Кто бы мог подумать, что такое горе произойдет, когда еще на улице плюсовые температуры», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.



Рыбалка в период становления льда также крайне опасна. Так, 30 октября на разрезе Горбатом (район села Смородинка) чудом спасся рыбак, вышедший на воду на резиновой лодке. Плавсредство разрезал лед: все снасти, лодка и обмундирование ушло под воду, к счастью, сам рыбак смог вплавь добраться до ближайшего острова. Отсюда его забрали спасатели и переправили на берег.