Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в горных районах – дождь, мокрый снег, порывистый ветер.

«Ночью и днем пятого декабря местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в горах до умеренных, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах», - предупреждает миндортранс региона.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра ночью до 18 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В дневные часы столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки, днем прогнозируют положительные температуры воздуха. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, в горных районах сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).