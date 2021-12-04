04.12.2021
Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир
03.12.2021
ЦИК предложила кандидатуру Голицына на должность председателя Челябинского облизбиркома
03.12.2021
Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе
03.12.2021
В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр
03.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.12.2021
Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
07.11.2021
Экстренное предупреждение для южноуральцев на седьмое ноября
09.09.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и низком давлении, а затем похолодании
04.09.2021
Штормовое предупреждение на выходные
26.08.2021
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021