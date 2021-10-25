Южноуральцы еще успеют вакцинироваться в ТРК, пока их не закрыли для непривитых

Жители Челябинской области в течение пяти предстоящих рабочих дней смогут привиться от коронавирусной инфекции в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). С 30 октября непривитым будет запрещен вход в ТРК.

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить с 26 по 29 октября в торгово-развлекательных комплексах и на вокзале:

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 13 до 16 часов;

- ТРК «Алмаз» - с 12 до 16 часов;

- ТРК «Кольцо» - с 16 до 18 часов;

- ТРК «Родник» - с 10 до 16 часов;

- ТРК «Космос» - с 12 до 15 часов;

- ТРК «Куба» - с 11 до 16 часов;

- ТК «КС» - с 12 до 16 часов;

- ТРК «Фокус» - с 16 до 20 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 19 часов;

30 октября

- Ледовая арена «Трактор» - с 15 часов до 18 часов 30 минут;

- ЧелМаркет (пр. Ленина, 35) - - с 12 до 16 часов;

31 октября

- ЧелМаркет (пр. Ленина, 35) - - с 12 до 16 часов.

В Магнитогорске горожане смогут пройти вакцинацию:

С 25 по 29 октября

в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора);

25, 27 и 29 октября

- Цирк – с 10 до 12 часов;

26 октября

- Центральная городская ярмарка – с 12 до 15 часов;

26 и 28 октября

- Ледовая арена «Металлург» - с 17 до 19 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет с 25 по 29 октября в ТРК «Тарелка» с 16 до 20 часов, ТРК «Агат» - с 16 до 19 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет с 25 по 29 октября в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 15 часов.

Кроме того, с 25 по 29 октября можно поставить прививку в Кыштыме - ТК «Радуга» (с 10 до 14 часов) и в Копейске (ТК «Слава», с 13 до 16 часов).

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также поставить прививку от COVID-19 можно ежедневно во всех поликлиниках, в круглосуточных пунктах вакцинации или провести выездную вакцинацию в трудовых коллективах.

Записаться на прививку можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные дату, время и медицинское учреждение