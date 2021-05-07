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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

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07.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.05.2021

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.05.2021

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07.05.2021

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
ЮУЖД
Поезд Победы
Общество
07.05.2021 19:42
Фото: Никита Корсаков

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»

Сегодня, седьмого мая 2021 года, жители и гости Челябинска , который довел на железнодорожную станцию паровоз на паровой тяге П36.

В составе поезда были «теплушки» с артистами в форме военных лет и платформа с военной техникой.

По прибытии ретро-поезда на площадке у музея железнодорожной техники состоялось торжественное мероприятие и концерт творческих коллективов.

«Память – это самое главное, когда мы произносим слово «Победа». Мы помним! Помнили наши отцы, знали наши деды, и мы сделаем всё, чтобы помнили наши дети и внуки. Низкий поклон всем, кто участвовал в войне, кто это видел», – отметил в приветственном слове начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов.

На площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД была развернута выставка военной техники. Жители и гости Челябинска могли сфотографироваться со знаменитой установкой «Катюша», «ЗиС», мотоциклами, минометами и пулеметами.

Также была инсценирована работа железнодорожной станции в 1940-е годы и развернуты интерактивные экспозиции, представляющие военный госпиталь, штаб и минометный окоп.

Все это помогло участникам праздничного мероприятия окунуться в атмосферу времени военных лет, когда на станциях встречали возвращающихся с войны героев.

Напомним, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организовала торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге.

Четвертого мая ретропоезд встречали жители Магнитогорска. «Поезд Победы» также побывал на станциях Карталы, Орск и Оренбург.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЮУЖД
Поезд Победы
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Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги прокомментировала прокомментировала инцидент на детск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

Селфи на путях

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
В преддверии 76-й годовщины Великой Победы над фашисткой Германией в центре села Еткуль (Челябинс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
В Челябинской области на Большое Тесьмыинское водохранилище вновь прилетели лебеди-шипуны. В этом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

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Сегодня, седьмого мая, в челябинском зоопарке пройдет долгожданное событие - «Медвежья рыбалка».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр стал победителем в номинации «Филиал го
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.05.2021

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
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В Челябинске сегодня, пятого мая, в 11 часов состоится торжественное открытие Вахты Памяти.
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05.05.2021
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава республики Калмыкия Бату Хасиков сегодня,
Общество

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия

04.05.2021
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В ночь на второе мая 2021 года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоялись тор
Общество

Православные челябинцы встретили Пасху Христову

02.05.2021
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Сегодня праздник Первомая, день труда и солидарности трудящихся, праздник, доставшийся нам от наш
Общество

С праздником Первомая!

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Завтра, первого мая, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Ве
Общество

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30.04.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:06

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:02

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:48

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:27

В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:18

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:21

В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
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07.05.2021 14:03

В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:26

Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:18

В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:49

Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:44

Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:27

70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:05

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:27

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:22

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:50

Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:21

Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:58

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 18:25

В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.05.2021 14:54

Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку
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06.05.2021 14:11

Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:49

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:37

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:26

Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:46

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:01

В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:46

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:34

Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:25

Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:19

Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:08

Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:04

Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:59

Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:18

В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 23:38

В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:54

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:37

Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:46

Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:26

Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:24

В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:08

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:51

Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:24

Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:55

В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:47

Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:28

Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:15

В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 13:03

В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:42

В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:32

В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:23

Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:10

Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:36

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:11

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:37

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:20

РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:16

Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:09

Привычка свыше нам дана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:55

ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:35

Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 22:20

Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 21:02

В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:24

В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:17

Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:09

Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:57

Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:43

Поезд Победы прибыл в Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:35

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:21

Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:58

Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:47

Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:45

В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:19

«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:24

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:10

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:48

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:43

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:41

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:33

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:06

«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:57

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:51

В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:22

В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 00:38

В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:43

Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 13:19

Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:44

В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:42

В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:31

Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:30

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 11:10

Христос Воскресе!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 10:29

В чем особенности продвижения интернет-магазина

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:14

Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:08

Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:05

Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:02

Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:00

Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:52

Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:48

Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:32

С праздником Первомая!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:42

На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:31

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после столкновения с автокраном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 22:49

Замминистра строительства Челябинской области освобожден от занимаемой должности