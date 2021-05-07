Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»

Сегодня, седьмого мая 2021 года, жители и гости Челябинска , который довел на железнодорожную станцию паровоз на паровой тяге П36.

В составе поезда были «теплушки» с артистами в форме военных лет и платформа с военной техникой.

По прибытии ретро-поезда на площадке у музея железнодорожной техники состоялось торжественное мероприятие и концерт творческих коллективов.

«Память – это самое главное, когда мы произносим слово «Победа». Мы помним! Помнили наши отцы, знали наши деды, и мы сделаем всё, чтобы помнили наши дети и внуки. Низкий поклон всем, кто участвовал в войне, кто это видел», – отметил в приветственном слове начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов.

На площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД была развернута выставка военной техники. Жители и гости Челябинска могли сфотографироваться со знаменитой установкой «Катюша», «ЗиС», мотоциклами, минометами и пулеметами.

Также была инсценирована работа железнодорожной станции в 1940-е годы и развернуты интерактивные экспозиции, представляющие военный госпиталь, штаб и минометный окоп.

Все это помогло участникам праздничного мероприятия окунуться в атмосферу времени военных лет, когда на станциях встречали возвращающихся с войны героев.

Напомним, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организовала торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге.

Четвертого мая ретропоезд встречали жители Магнитогорска. «Поезд Победы» также побывал на станциях Карталы, Орск и Оренбург.

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