07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
07.05.2021
Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
07.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
07.05.2021
В семи городах Челябинской области установились НМУ
07.05.2021
В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
07.05.2021
В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
06.05.2021
Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
06.05.2021
Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
30.04.2021
На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021