Южноуральские аграрии собираются в Москву

«Сыры из Сыростана», «Таяндинский мед» и «Петровские соленья» представят Челябинскую область на фестивале «Вкусы России» в Москве. Всего почти 300 брендов из 65 регионов страны наглядно продемонстрируют москвичам и гостям столицы настоящую гастрономическую карту нашей страны.

С 14 по 17 июля в Москве в рамках фестиваля, организованного минсельхозом России при поддержке Правительства Москвы, будут проходить фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и многое другое. Будут задействованы 22 площадки, а центральной зоной гастрономического праздника станет Парк имени Горького. Это продолжение большой работы по продвижению и поддержке региональных брендов, которые были представлены на двух национальных конкурсах региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в 2020 и 2021 годах. Только в прошлом году на конкурсе жюри оценивало 720 уникальных брендов практически из всех регионов страны, в ходе народного голосования за любимые продукты было отдано свыше одного миллиона голосов. Также была организована комплексная образовательная программа, в рамках которой производители смогли получить знания в сфере брендинга и маркетинга, организации офлайн и онлайн-продаж, экспортной деятельности, развития услуг в сфере агротуризма и по другим направлениям.

Как сообщили в минсельхозе региона, в Челябинской области победителем первого национального конкурса «Вкусы России» стала Сыроварня «Известна´я» из села Сыростан (Миасский городской округ). Она заняла третье место в номинации «Из нашей деревни» (население территории, где действует предприятие, до трех тысяч человек), а также вошла в топ-10 участников в номинации «Загляните на огонек» для брендов, имеющих перспективы по развитию туристического потенциала территории. Компания производит натуральные сыры премиум класса – твердые, мягкие, с благородной белой плесенью, йогурты. Продукция поставляется в 25 городов 14 регионов России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В 2019 году сыр «Барбудос», произведённый миасскими сыроварами, вошёл в десятку лучших сыров на всероссийском конкурсе «Лучший сыр России». С 2020 года сыровары реализуют проект создания молочной фермы полного цикла и туристического центра «Ферма под горой», на базе которого проводятся гастрономические фестивали. По словам организатора проекта, директора сыроварни Дениса Назарова в Москве под брендом «сыроварня Известна´я» будет представлено 14 видов сыров, молодых и выдержанных, двухлетних, в том числе сыры из козьего молока: молодой твёрдый сыр «Буттеркезе» и «Моншер» с благородной белой плесенью. Также сыровары представят в Москве свой второй бренд – «Ресторан в банке». Это ресторанные блюда, заключённые в консервную банку. Каждое блюдо «проименовано» по букве русского алфавита от «А» до «Я». Последние новинки: свиные рёбра в глазури, гуляш с соусом из сельдерея, томлёный лосось по-скандинавски, цыпленок по-бургундски, борщ. Гастрономическую инновацию уже оценили туристические базы отдыха, совместный проект был реализован с национальным парком «Таганай». В Москве, помимо участия в ярмарке региональных брендов, сыровары «Известной» проведут мастер-классы по изготовлению сыров.

На фестиваль «Вкусы России» представлять Южный Урал также поедут «Петровские соленья» из села Шумово Красноармейского района (фермерская квашеная капуста с тремя вкусами), «Вкус мёда» - мёд из села Таянды Еткульского района, «Гусиное мясо в собственном соку» - продукция сельскохозяйственного кооператива «Аргаяшский гусь» Ильяны и Идель Юмагужиных, а также «Кладовочка бурундука» - варенье из шишек и другие «лесные» сласти от предпринимателя Марии Юздовой. Всего в национальном конкурсе «Вкусы России» в 2020 и 2021 годах от Челябинской области приняли участие 11 компаний малого бизнеса, которые представили 15 оригинальных брендов.

«Важной частью многонациональной культуры России является ее уникальная кухня и традиции сельского хозяйства. В каждом регионе есть свои самобытные продукты питания, которые составляют гордость не только отдельных территорий, но и страны в целом. Они способствуют развитию фермерства, гастрономического и сельского туризма, становятся "лицом" российского АПК за рубежом. Сейчас перед нашими производителями открываются новые возможности по импортозамещению и расширению агротуристического направления, которое все более востребовано в России. Со своей стороны Минсельхоз продолжит совершенствовать систему поддержки аграриев, в том числе помогать в продвижении и популяризации их продукции, организации сбыта и расширения каналов продаж», – отметила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Справка:

Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды-участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.