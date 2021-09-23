Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска

В Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Один день из жизни Челябинска», созданная из снимков южноуральских подростков в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Познакомиться с фотопроектом можно уже сейчас, бесплатная выставка продлится на отрытой площадке у набережной реки Миасс до конца октября.

110 репортажных снимков, сделанных южноуральскими подростками во время фотокросса «Один день из жизни Челябинска» вошли в экспозицию, которая представит будни мегаполиса. В течение одного дня 20 апреля с 00:00 до 23:59 школьники выходили на улицы столицы Южного Урала, чтобы запечатлеть жизнь мегаполиса и загрузить фотографии на сайт проекта «Поколение М» для участия в конкурсе. Среди тысячи присланных фотографий – городских пейзажей, промышленных площадок Челябинска и людей за работой и привычными делами – наставник проекта «Поколение М» в направлении фотографии, известный российский фотожурналист, куратор культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников отобрал самые яркие. Их авторы – победители конкурса - получили призы и присоединились к творческой встрече о фотографии, на которой наставник проекта «Поколение М» провел разбор всей фотовыставки и рассказал, почему он выбрал именно эти кадры. Все участники смогли задать мэтру интересующие вопросы и даже провести портфолио- ревю – показать другие кадры и получить рецензию на них.

«В Челябинске много творческих детей, сильная фотошкола и преданное своему делу фотосообщество. Каждый год южноуральские подростки активно участвуют в фотоконкурсах проекта «Поколение М» и заявляют о себе на всю Россию. Их талант и желание развиваться нашли отражение в снимках, которые легли в основу фотовыставки «Один день из жизни Челябинска». Надеюсь, что фотопроект, созданный подростками, вдохновит сверстников и взрослых на собственные эксперименты и саморазвитие». — прокомментировал наставник проекта «Поколение М» по направлению «Life-фото» Василий Прудников.