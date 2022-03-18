За Победу: Челябинск отметит Крымскую весну патриотическим автопробегом

В Челябинске сегодня, 18-го марта, в день воссоединения Крыма с Россией, состоится масштабный автопробег «Своих не бросаем» в поддержку президента Владимира Путина и российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

В акции примут участие волонтерский штаб Южно-Уральской железной дороги, спортивная общественность, активисты молодежных движений Челябинска и неравнодушные жители города.

Сбор автолюбителей и всех желающих принять участие в автопробеге будет организован в 18 часов около ледовой арены «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38), где и будет дан старт массовому флешмобу.

В 19 часов колонна машин, украшенная флагами России, Донецкой и Луганской Народных Республик и лозунгами «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!», выедет от ледовой арены и проедет по улицам 250-летия Челябинска, Академика Королёва, Университетская Набережная, Худякова, Лесопарковая, Ленина, завершив автопробег на центральной площади Челябинска.

В завершение масштабного флешмоба на площади Революции более 70-ти автомобилей выстроятся в букву «Z» – символ поддержки российских военных.