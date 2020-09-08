За сутки скончались пять южноуральцев с коронавирусом из Челябинска и Сосновского района

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и три женщины из Челябинска и Сосновского района. С начала пандемии умерло 402 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом. Непосредственно от ковидной пневмонии умер 75-летний мужчина. Причиной смерти еще троих стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим. Скончались 68-летняя женщина (гипертоническая болезнь с поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность), 70-летняя женщина (атеросклероз коронарных артерий, сахарный диабет) и 83-летний мужчина (постинфаркный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий). Всего в областном центре зафиксировано 6 тысяч 282 случая коронавирусной инфекции.

В Сосновском районе накануне зарегистрирована смерть 69-летней женщины. Причина - гипертоническая болезнь с поражением сердца, застойная сердечная недостаточность (ковид стал сопутствующим). Всего в муниципалитете зафиксировано 332 случая коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 402 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 291 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро восьмого сентября в России скончалось 17 тысяч 993 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 205 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 914. В Челябинской области умерло 402 жителя, в Свердловской области – 483, в Ханты-Мансийском автономном округе – 175, в Ямало-Ненецком автономном округе – 94, в Тюменской области – 31, в Курганской – 20.