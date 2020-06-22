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За сутки умерло 5 южноуральцев с ковидом – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кыштыме

Общество
Сегодня, 13:44
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и трое мужчин. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 121.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло по одному жителю Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кыштыма.

У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины. Причина - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). С момента начала пандемии в городе умерло 44 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 34 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония. Всего в областном центре подтверждено 2 тысячи 181 случай коронавирусной инфекции (плюс 76 за сутки).

В Магнитогорске за последние сутки зафиксирована смерть 71-летнего мужчины. Причина - ковидная пневмония. Всего в городе умерло 29 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 86 случая COVID-19 (за сутки плюс 13), из них 638 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки - 3).

В Златоусте скончалась 62-летняя женщина. Причина – ковидная пневмония. Всего в городе зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти семи пациентов стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 596 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе скончался 59-летний мужчина. Причина – ковидная пневмония. С начала пандемии умерло 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе семеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Кыштыме за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 63-летней женщины. Причина – множественная миелома, гипертоническая болезнь. Ковид – сопутствующий. Всего в городе зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 17 до 76 лет.

Всего в Саткинском районе умерло четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Брединском районе также умерло четверо пациентов с Covid-19.

В Верхнеуральском, Ашинском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Кыштыме, Карталинском, Коркинском, Копейском, Кунашакском, Брединском, Аргаяшском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 121 южноуральца, в том числе 77 человек умерло от ковидной пневмонии, 44 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 22 июня в России скончалось 8 тысяч 206 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 270 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –121 (в том числе 77 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 71, в Ханты-Мансийском автономном округе - 35, в Ямало-Ненецком автономном округе – 27, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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