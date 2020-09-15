За сутки умерло пять человек с ковидом в Челябинске, Златоусте, Копейске и Миассе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин и две женщины из Челябинска, Златоуста, Копейска и Миасса. С начала пандемии умерло 429 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умер 84-летний житель Миасса. Всего с начала пандемии ковид подтвержден у одной тысячи 159 жителей города.

В Златоусте зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины. Причина - сахарный диабет и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Всего в городе зафиксировано 838 случаев коронавирусной инфекции.

В Копейске накануне зарегистрирована смерть 68-летней женщины. В городском округе с начала пандемии выявлено 466 случаев коронавируса.

Кроме того, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть двух женщин 84 лет и 91 года. Причиной смерти первой пациентки стали хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь с поражением сердца, второй - злокачественное новообразование. У обеих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано шесть тысяч 560 случаев заболевания COVID-19 (плюс 27 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 429 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 112 человек умерли от ковидной пневмонии, 317 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 15 сентября в России скончалось 18 тысяч 785 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 292 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 975. В Челябинской области умерло 429 жителей с коронавирусом (112 - от ковида), в Свердловской области – 533, в Ханты-Мансийском автономном округе – 178, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 32, в Курганской – 23.