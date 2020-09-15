ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки умерло пять человек с ковидом в Челябинске, Златоусте, Копейске и Миассе

Общество
Сегодня, 16:43
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин и две женщины из Челябинска, Златоуста, Копейска и Миасса. С начала пандемии умерло 429 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умер 84-летний житель Миасса. Всего с начала пандемии ковид подтвержден у одной тысячи 159 жителей города.

В Златоусте зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины. Причина - сахарный диабет и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Всего в городе зафиксировано 838 случаев коронавирусной инфекции.

В Копейске накануне зарегистрирована смерть 68-летней женщины. В городском округе с начала пандемии выявлено 466 случаев коронавируса.

Кроме того, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть двух женщин 84 лет и 91 года. Причиной смерти первой пациентки стали хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь с поражением сердца, второй - злокачественное новообразование. У обеих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано шесть тысяч 560 случаев заболевания COVID-19 (плюс 27 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 429 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 112 человек умерли от ковидной пневмонии, 317 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 15 сентября в России скончалось 18 тысяч 785 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 292 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 975. В Челябинской области умерло 429 жителей с коронавирусом (112 - от ковида), в Свердловской области – 533, в Ханты-Мансийском автономном округе – 178, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 32, в Курганской – 23.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 12:24
За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом
Общество
Вчера, 12:14
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Общество
13.09.20 12:48
За сутки умерло 3 человека с ковидом в Челябинске и Златоусте
Общество
13.09.20 12:25
Число заболевших школьников в Челябинской области растет
Сегодня, 13:12
Светлана Калимуллина возглавила возрожденное управление молодежной политики Челябинской области
Сегодня, 12:39
Искусственный интеллект от «Интерсвязи» удвоил производительность call-центров
Сегодня, 12:35
Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку
Сегодня, 12:27
Жители ЖК «Александровский» не допустили возведения незаконной парковки
Сегодня, 11:56
Еще у пяти школьников Челябинской области подтвердился ковид
Сегодня, 11:51
ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»
Сегодня, 11:41
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Сегодня, 11:29
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Сегодня, 11:17
Осталось всего две недели на подачу заявления на получение выплат на детей
Вчера, 20:13
В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа
Политика
Сегодня, 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:19
«Ток дан!». 90 лет назад была запущена Челябинская ГРЭС
Новости
Сегодня, 16:36
Среда обитания
Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля
Сегодня, 16:26
Происшествия
Прокуратура наказала судебных приставов за халатное отношение к работе
Сегодня, 16:03
Происшествия
Полицейские Челябинска разыскивают без вести пропавшего мужчину
Сегодня, 15:55
Федерация
Ученые нашли белок, способный нейтрализовать коронавирус
Сегодня, 15:51
Спорт
Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО
Материалы рубрики
Сегодня, 14:27
Общество
Танковая дивизия Чебаркуля стала хранителем меча воинской славы
Сегодня, 13:56
Общество
Власти Челябинска ответили ОНФ: снег на Бродокалмакский тракт больше вывозить не будут
Сегодня, 13:12
Общество
«Тайд» весом более тонны появился в Челябинске
Сегодня, 12:39
Общество
Искусственный интеллект от «Интерсвязи» удвоил производительность call-центров
Сегодня, 12:35
Общество
Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика