26.10.2022
Объявлен сбор собачьей шерсти
26.10.2022
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
26.10.2022
ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику
26.10.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
Граждане из исправительного учреждения оборудовали площадки для прыжков, толкания ядра, баскетбола и воркаута
26.02.2018
Прокуратура выявила нарушения при проведении капитальных ремонтов домов
11.01.2018
В Челябинской области вырос минимальный взнос за капремонт
17.11.2017
Челябинский фонд капремонта ждет проверка УФАС
24.05.2017
Регоператор освоит 5,4 миллиарда рублей на проведение капремонтов в Челябинской области
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022