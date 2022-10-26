Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона

Центр трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №8 закончил выполнение работ по капитальному ремонту стадиона школы в поселке Горняк (Челябинская область).

Осужденные подготовили основание стадиона, установили искусственное покрытие футбольного поля, оборудовали беговую дорожку, площадки для прыжков, толкания ядра, баскетбола и воркаута.



Кроме того, на территории школы появилась, так называемая, туристическая тропа. Здесь установили оборудование для прохождения препятствий: подвесные канатные дорожки, мосты, бревна, веревочные переправы со спусками и подъемами.



Все работы были проведены в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической и разрешительной документации.

