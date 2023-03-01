Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова уволена с госслужбы в связи с сокращением должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы первого марта 2023 года в связи с сокращением должности…», - говорится в документе.

Галина Казакова была назначена на пост заместителя министра социальных отношений Челябинской области в июле 2021 года (соответствующее постановление подписано губернатором). До этого она работала замминистра образования и науки региона.

Казаковой будут выплачены все компенсации, предусмотренные федеральным законом о госслужбе в РФ при сокращении.

Напомним, министерством социальных отношений руководит Ирина Буторина с пятого ноября 2019 года. Ее первый заместитель - Ирина Скалунова (с апреля 2020 года).

Должности заместителей занимают Татьяна Зисман (работает на этом посту с ноября 2019 года) и Любовь Истомина (с июня 2020 года).