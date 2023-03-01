01.03.2023
Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО
01.03.2023
Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой
01.03.2023
В Саткинском районе электропоезд насмерть сбил мужчину
01.03.2023
Вступили в силу обновленные правила дорожного движения
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы
Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение
08.11.2022
Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи
28.06.2022
Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек
13.05.2022
В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
09.03.2022
Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023