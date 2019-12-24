Новый год у ворот

Завтра в Челябинске откроют Ледовый городок
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:02

В среду, 25-го декабря в Челябинске произойдет еще одно из самых ярких событий новогодней афиши - официальное открытие Ледового городка на площади Революции.

Праздник начнется в 18 часов.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, на сцену выйдут финалисты конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». Жюри объявят победителей - самых ярких из 16-ти артистов, принявших участие в предновогодних состязаниях.

Кульминацией праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, гостей порадуют выступления челябинских артистов - танцоров и вокалистов, новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки.

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Новый год
ледовый городок
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