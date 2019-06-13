Жителей Челябинска на площади Революции ждет новая «Территория здоровья»

В центре Челябинска завтра, 14-го июня, снова начнет свою работу «Территория здоровья». Пройти обследования и получить рекомендации специалистов на площади Революции, в «поликлинике под открытым небом», южноуральцы смогут до 21-го июня.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на протяжении восьми дней все желающие смогут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы посетителей будут терапевт и инструктор по ЛФК. Также свои рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог.

Традиционно в определенные дни на площадке будут работать узкие специалисты, среди которых: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог. Узнать подробное расписание можно на сайте челябинского областного центра медицинской профилактики. Помимо этого, для удобства гостей будут организованы зоны отдыха, а также подготовлены творческие номера и викторины с призами.

Ранее «Территория здоровья» действовала три уикенда подряд, с 18-го мая по второе июня. За это время ее гостями стали свыше 700 человек, которые прошли три тысячи 130 обследований.

На этот раз площадка будет работать каждый день с 14-го по 21-е июня, с 12-ти до 16-ти часов. При прохождении флюорографии при себе желательно иметь паспорт.