Жители Тракторозаводского района получили новое пространство для прогулок и отдыха

Жители Тракторозаводского района Челябинска получили новое пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом – подрядчик завершил благоустройство сквера вдоль домов № 24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, заросшая, запущенная до недавнего времени территория преобразилась благодаря реализованной в течение одного сезона программе «Формирование комфортной городской среды».

Теперь тракторозаводчане могут наслаждаться неспешными прогулками (в сквере появилась удобная тропиночная сеть), кататься на велосипедах (здесь организовали зонированную велодорожку), заниматься спортом (пространство обзавелось площадкой для воркаута с травмобезопасным покрытием).

Кроме того, в сквере вдоль улицы Бажова смонтировали современное наружное освещение и установили видеонаблюдение.

В тени деревьев челябинцы смогут насладиться отдыхом на удобных парковых скамейках и покачаться на качелях.

Отметим, в 2022-м году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошло девять общественных пространств, которые выбрали сами жители, принявшие участие в интернет-голосовании и очном рейтинговом голосовании. Активная работа по закупке материалов и оборудования, необходимых для благоустройства территорий, была начата еще зимой. Строительно-монтажные работы начались с наступлением комфортной погоды.

Выбор подрядных организаций и заключение контрактов с исполнителями состоялись, по поручению мэра Челябинска Натальи Котовой, заблаговременно, чтобы преображение общественных пространств и дворов, также вошедших в вышеназванную программу, можно было начать без промедления.