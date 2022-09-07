07.09.2022
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
Жители Тракторозаводского района получили новое пространство для прогулок и отдыха
05.09.2022
Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
31.08.2022
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022