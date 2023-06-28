Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство – за совершение этого преступления военнослужащих может ждать реальное лишение свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, после чего отдельные граждане спешно покинули страну - из страха получить повестку и быть призванными по мобилизации на службу Родине.

Большинство получивших повестку россиян были мобилизованы, однако не обошлось и без случаев дезертирства, в том числе среди южноуральцев, - в Челябинской области были осуждены девять человек, призванных по мобилизации. В качестве примера: Челябинский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта У. к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В военном комиссариате региона напоминают, что согласно статье 338 УК РФ дезертирством считаются следующие преступления:

- самовольное оставление части или неявка на службу в целях уклонения (виновному грозит до семи лет лишения свободы);

- оставление службы с воровством оружия (чревато лишением свободы сроком до десяти лет).

Отметим, за оставление службы в период мобилизации в России наказание ужесточается и грозит военнослужащим лишением свободы на срок от пяти до 15 лет. Следует помнить и о том, что попасть за решетку могут и мужчины, просто не прибывшие на службу по призыву в период частичной мобилизации.

При этом чистосердечное раскаяние и готовность принять участие в боевых действиях оставляют шанс оступившимся военнослужащим избежать наказания.