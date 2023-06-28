28.06.2023
Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
28.06.2023
Укротители газовой стихии ММК
28.06.2023
Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство
28.06.2023
В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году
27.06.2023
В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки
27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство
17.03.2023
Девушки Челябинска собираются покорить вузы минобороны России
13.12.2022
«Военный комиссариат нового облика» откроется в Челябинске
13.10.2022
Погибли пятеро мобилизованных южноуральцев, их семьям будет оказана помощь
23.08.2022
Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023