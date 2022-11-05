“ZOV Челябинск” отправил нашим заказы по списку

Сегодня, 5 ноября, движение «ZOV Челябинск» отправило своим подшефным в зону спецоперации на Украине новую партию нужных вещей. В ней не только связанные вручную носки, на этот раз “женский батальон” сделал шесть комплектов камуфляжных сетей.

Подробнее рассказала информагентству “Урал-Пресс-Информ” руководитель движения «ZOV Челябинск» Надежда Солдатенкова:

“Сегодня отправила 600 кг. Груз уже едет на Белгород, Отправили тепловизор, усилитель сигнала, держатель для планшета, рации, пауэрбанки, аккумулятор автомобильный, набор инструментов, “болгарку”, фонарики, батарейки, плитники (чехлы для бронежилетов), зимние “Горки” (костюмы из курток и брюк), толстовки, сапоги ЕVA, берцы, термобелье, трусы, носки, футболки, балаклавы, перчатки, спальные мешки, туристические коврики, письма и рисунки, продукты -лапша, картофельное пюре, вкусняшки, чай и кофе, консервы, каши быстрого приготовления, термокружки, термосы. Это для ремонтной бригады, росгвардейцев, пограничников, мотострелков. В госпиталь собрали и отправили перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, взрослые памперсы для раненых, впитывающие пелёнки, шапочки, маски, перчатки для персонала. А для деток Донбасса, которые лежат в госпитале, собрали игрушки и гостинцы”.

Помощь всегда адресная, собранная по конкретным заказам.

Часть вещей Надежда и ее многочисленные помощницы покупают, но чаще делают сами. На этот раз вязальщицы успели сделать 150 пар носков (а отправки груза бывают едва ли не каждую неделю).

Новым достижением стали маскировочные сети, которые женщины учились делать с нуля, по подсказкам из интернета, собираясь вместе после работы. Результат оценивали, примеряя прямо на улице на машины, не забывая написать потом в группе благодарность “неизвестным мужчинам с автомобилями”.

“Нашим отправляете? Челябинским?” - такой наивный вопрос Надежда слышит очень часто.

Отвечает так: “Там не бывает так, чтобы только челябинцы были в одном подразделении. Вместе челябинские, екатеринбургские, омские, хабаровские... Они для нас все наши, вся Россия - наши пацаны. Вот прямо большими буквами НАШИ. Это очень важно”.

Для наших мобилизованных, что еще тренируются на полигоне Чебаркуля, добровольные помощники передали 14 раций.

Желающие присоединиться смогут найти «ZOV Челябинск» в Телеграмм или ВКонтакте.

Помощь им требуется не только материальная, иногда нужно просто подежурить в помещении или съездить к мастерицам домой забрать готовый заказ.