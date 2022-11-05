05.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет возить пассажиров из Уфы в Ашу ежедневно
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
05.11.2022
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
04.11.2022
Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)
04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
“ZOV Челябинск” отправил нашим заказы по списку
Снег и гололед не помешали челябинцам отправить новый груз в зону СВО
04.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
04.11.2022
Челябинская гумколонна придет на место вовремя
03.11.2022
Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022