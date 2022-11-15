«ZOV.Челябинск» делится приветами из зоны СВО

Движение «ZOV.Челябинск», объединяющее более двух тысяч добровольных помощников бойцов СВО на Украине, делится новой весточкой от земляков. Военнослужащие получили очередной груз с теплыми вещами, гостинцами и оборудованием и отправили «шефам» слова благодарности и фото.

Между тем «ZOV.Челябинск» продолжает сбор гуманитарной помощи по заявкам бойцов. Теперь требуются рации, гаечные и баллонные ключи, домкраты, автомобильные перчатки и рабочая форма, тепловизор, бензогенератор, квадрокоптер, термобелье, антибиотики, рюкзаки и много салфеток. И это далеко не полный перечень необходимого.

«Помимо наших подшефных, которых мы стараемся снабжать, приходят все новые и новые запросы. Вы знаете, запросов так много, что обеспечить их все не представляется возможным. Но мы стараемся никого не оставлять без внимания: если не весь список, то хотя бы какую-то часть собрать и отправить, ведь им нужна поддержка. Мы стараемся дать понять, что мы их любим, в них верим, и это очень важная составляющая. Как говорится, своих не бросаем», - говорит руководитель движения «ZOV.Челябинск» Надежда Солдатенкова.

В предыдущей партии гуманитарного груза для военнослужащих были даже маскировочные сети, которые челябинские мастерицы научились делать самостоятельно.