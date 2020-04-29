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Среда в Челябинской области будет теплой и с грозами

Погода
Сегодня, 10:17
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 29 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 10 градусов, влажность воздуха 49%, ветер юго-западный 3-7 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов. Ночью – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 19 минут, заход - в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Арина — «урви берега».

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины в этот день: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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