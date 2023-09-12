В Челябинской области 13 сентября днем будет тепло, ночью местами заморозки

В среду, 13 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Но ночью и утром в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске - плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении - до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в шесть часов 15 минут, заход - в 19 часов 27 минут. Долгота светового дня - 13 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 сентября – Куприянов день, Журавлиное вече.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника - Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», - говорили мудрые люди.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.