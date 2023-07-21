В Челябинской области 21 июля – тепло, местами дожди и грозы

В пятницу, 21 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Атмосферное давление ниже нормы.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, при прояснении похолодает до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на 12 единиц ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется на шесть единиц ниже нормативного значения. Низкое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии гипотоников. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Солнце взошло в четыре часа 43 минуты, заход - в 21 час 18 минут. Долгота светового дня - 16 часов 35 минут. Луна растущая.

По православному календарю 21 июля - день иконы Казанской Божьей Матери, в народном календаре - Прокопий Жатвенник. Коли черница поспевает, то поспела и рожь. По народным приметам с этого дня должна начинаться самая сильная жара, но в этом году на Южном Урале эта примета не сработала. Примечали, если на Прокопия черника поспевает, то поспела рожь и богатый урожай будет.