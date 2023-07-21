20.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+)
20.07.2023
Бюджет Магнитогорска - на нужные дела
20.07.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина
20.07.2023
Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска
20.07.2023
Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты
20.07.2023
В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами
В Челябинской области 21 июля – тепло, местами дожди и грозы
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023