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В Челябинской области пройдет мокрый снег с дождем

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:40
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 6 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горах сильные и очень сильные. В отдельных районах сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области – плюс 5-10 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 12 минут, заход - в 19 часов 41 минута. Долгота светового дня - 13 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю 6 апреля - Артемон — дери полоз.

Говорили, если ночь теплая — то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

Именины в этот день: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

Автор: 
Олеся Денисова
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