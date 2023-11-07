В Челябинской области восьмого ноября – местами дожди, туманы

В среду, восьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от ноля до минус пяти градусов.

Днем в Челябинске прогнозируют плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, что на девять единиц ниже нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 11 минут, зайдет в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 52 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю восьмого ноября - Дмитриев день.

Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», - подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна - наступление холодов.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.