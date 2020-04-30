В четверг сильные дожди и усиление ветра

В четверг, 30 апреля, в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах области усиление ветра. В южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс шесть градуса, влажность воздуха 51%, ветер западный 3-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в южных районах области – плюс 14-19 градусов. Ночью – минус 2-7 градусов, в горах – до минус одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 17 минут, заход - в 20 часов 27 минут. Долгота светового дня - 15 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Зосима Пчельник.

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Именины в этот день: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.