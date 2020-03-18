ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В четверг в Челябинской области без осадков, лишь на крайнем севере снег

Погода
Сегодня, 22:52
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 19 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, на большей части территории без существенных осадков, на крайнем севере - небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью ожидается минус 1-6 градусов, на юге – до минус девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 6-8 градусов. По области – плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, днем местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 59 минут, заход - в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня - 12 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Константиновы круги.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
11.03.20 19:25
Четверг в Челябинской области будет по-весеннему теплым
10.03.20 22:54
В среду в Челябинской области тепло и ветрено
10.03.20 09:16
Во вторник в Челябинской области тепло, сыро, местами снег
08.03.20 17:53
В понедельник в Челябинской области – мокрый снег и дождь
06.03.20 19:52
В праздничные выходные ветрено, местами снег и дождь
05.03.20 18:46
В пятницу в Челябинской области зима напомнит о себе
04.03.20 14:18
Четверг в Челябинской области будет с небольшим снегом, ветром и высоким давлением
03.03.20 16:05
В Челябинской области в среду местами мокрый снег
02.03.20 20:48
Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков
02.03.20 00:22
В понедельник в Челябинской области ясно

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 16:00
Гехт: В Челябинской области отмечена вторая волна ОРВИ и гриппа, а не коронавирус
Новости
Сегодня, 22:00
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Сегодня, 19:44
Федерация
В России появится новый дорожный знак
Сегодня, 19:20
Экономика
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Сегодня, 19:11
Экономика
Газовики из-за коронавирусной инфекции рекомендуют перейти на дистанционное общение
Сегодня, 14:09
Происшествия
Медики из Златоуста, по вине которых умерла двухлетняя девочка, избегут  наказания
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика