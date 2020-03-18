В четверг в Челябинской области без осадков, лишь на крайнем севере снег

В четверг, 19 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, на большей части территории без существенных осадков, на крайнем севере - небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью ожидается минус 1-6 градусов, на юге – до минус девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 6-8 градусов. По области – плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, днем местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 59 минут, заход - в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня - 12 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Константиновы круги.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.