В четверг в Челябинской области на смену морозам придут снегопады

В четверг, 24 ноября, в Челябинской области на смену морозам придут снегопады. По всей территории пройдет снег, в южных районах - мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метели. На дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Атмосферное давление упадет сразу на 10 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в южных районах – до минус шести градусов. Ночь на среду была более холодной – минус 13-20 градусов, в низинах – до минус 26 градусов. Мороз вернется в ночь на субботу – минус 24-29 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 5-10 градусов, на крайнем юге – минус один градус.

Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится сразу на 10 единиц - до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 16 часов 37 минут. Долгота светового дня – 7 часов 53 минуты. Новолуние.

По народному календарю – Федор Студит, Федор Мороз.

Прозвище Федора (Феодора) - Студит - в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа - что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд - к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами - малиной, земляникой, черникой.

Именины в этот день: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.