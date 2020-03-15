В понедельник - снег, порывистый ветер и резкое повышение давления

В понедельник, 16 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, в отдельных районах гололедные явления, утром туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью подморозит до минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – плюс 2-7 градусов, в низинах – до минус одного градуса.

Ветер западный с переходом на южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 725 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 59 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Евтропиев день.

Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Именины в этот день: Марфа, Михаил, Севастьян.