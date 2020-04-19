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В понедельник в Челябинской области возможна гроза

Погода
Сегодня, 21:56
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 20 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на крайнем юге возможна гроза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью столбик термометра устремиться к нулевой отметке, при прояснении похолодает до минут трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 10-15 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба. Ночью оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба мм, днём понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 39 минут, заход - в 20 часов 10 минут. Долгота светового дня – 14 часов 31 минута. Луна убывающая. В среду – новолуние.

По народному календарю – Акулинин день.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

Именины в этот день: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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