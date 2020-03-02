В понедельник в Челябинской области ясно

В понедельник, второго марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики обещают минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 16 градусов. Утром в Челябинске будет минус 4-9 градусов, влажность воздуха 85%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около ноля градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 10 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Именины в этот день: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.