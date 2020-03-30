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В понедельник в Челябинской области ясно и тепло

Погода
Сегодня, 00:50
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 30 марта, в Челябинской области ожидается ясная и теплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью столбик термометра будет находиться около нулевой отметки (от плюс двух до минус трех градусов).

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-9 метров в секунду, местами порывы 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба и продолжит падать далее. Геомагнитное поле спокойное. Перепады атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями.

Восход солнца - в 6 часов 31 минута, заход - в 19 часов 29 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 30 марта - Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи - то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Также собирали березовый сок и пили его всей семьей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

Автор: 
Олеся Денисова
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