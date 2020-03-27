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В пятницу в Челябинской области тепло и солнечно

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:21
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 26 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. Ночь будет морозной – минус 2-7 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 38 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Венедиктов день, Скотник.

Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Именины в этот день: Венедикт, Михаил, Ростислав.

Автор: 
Олеся Денисова
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