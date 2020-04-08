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В среду в Челябинской области небольшой снег

Погода
Сегодня, 10:28
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 8 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет минус 4-9 градусов. Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 7 минут, заход - в 19 часов 45 минут. Долгота светового дня - 13 часов 38 минут. Полнолуние.

По народному календарю 8 апреля - Гавриил Благовест.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила — такова будет и на Сергея Капустника.

Именины в этот день: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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