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В среду в Челябинской области потеплеет до плюс 9

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 14:13
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 25 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюсовые температуры воздуха: в Челябинске - плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. Ночь будет морозной – минус 3-8 градусов, местами до минус 13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 43 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 35 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Феофанов день.

Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

Автор: 
Олеся Денисова
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