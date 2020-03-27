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В выходные в Челябинской области потеплеет до плюс 11 градусов

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 15:09
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 5-10 градусов, в воскресенье –  плюс 6-11 градусов. Ночью – до минус 5 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, к понедельнику оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 28 марта, по народному календарю Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей

В воскресенье, 29 марта, по народному календарю Саввин, Тележный день.

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Именины в этот день: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
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