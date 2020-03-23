Во вторник – резкий перепад температур, порывистый ветер, высокое давление

Во вторник, 24 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью в южных и западных районах пройдет небольшой снег, местами умеренный, на отдельных участках дорог гололедица. Днем - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью столбик термометра опустится до отметки минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 14-19 градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюсовые температуры воздуха: в Челябинске - плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов. Ночь на среду также будет морозной – минус 9-8 градусов, местами до минус 13 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно еще повысится до 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 46 минуты, заход - в 19 часов 17 минут. Долгота светового дня - 12 часов 31 минута. Новолуние.

По народному календарю – Ефимов день.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.