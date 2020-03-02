ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 20:48
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, третьего 3 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, на большей части территории преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью по прогнозам от минус трех до минус восьми градусов, в низинах - до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 2-4 градусов. По области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер ю-западный, западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное

Восход солнца - в 7 часов 40 минут, заход - в 18 часов 35 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

 

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
20.02.20 14:37
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и гололедица
20.02.20 08:29
Четверг в Челябинской области будет теплым
18.02.20 11:57
В среду в Челябинской области плюсовые температуры и сильный ветер
17.02.20 08:58
Понедельник в Челябинской области без осадков с порывистым северным ветром
14.02.20 10:03
В Челябинской области выходные будут снежными
11.02.20 21:40
В среду днем в Челябинской области лишь местами небольшой снег
10.02.20 11:07
Во вторник в Челябинской области немного потеплеет
10.02.20 08:54
В понедельник в Челябинской области пасмурно, небольшой снег и ветер
07.02.20 15:53
В выходные в Челябинскую область вернутся морозы
06.02.20 18:08
В пятницу снег и ветер на фоне низкого атмосферного давления

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 14:39
Ветераны и инвалиды войны с сопровождающим смогут бесплатно ездить на поездах и электричках
Общество
Сегодня, 14:47
Челябинская Кировка прощается с торговыми объектами и готовится к озеленению
Новости
Сегодня, 17:36
Экономика
Челябинские власти начали штрафовать ТРК за неубранный снег
Сегодня, 16:42
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 3 марта
Сегодня, 16:26
Экономика
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Сегодня, 16:05
Культура
Челябинский фестиваль  «Школьное кино» поддерживают ВГИК и «Мурзилка»
Сегодня, 15:26
Общество
Наталья Котова пообещала всю необходимую помощь жильцам дома с провалившейся крышей
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика