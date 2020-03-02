Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

Во вторник, третьего 3 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, на большей части территории преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью по прогнозам от минус трех до минус восьми градусов, в низинах - до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 2-4 градусов. По области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер ю-западный, западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное

Восход солнца - в 7 часов 40 минут, заход - в 18 часов 35 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.