Во вторник в Челябинской области тепло и солнечно

Во вторник, 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 30 минут, заход - в 19 часов 28 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 31 марта - Кирилл — Дери полоз.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.