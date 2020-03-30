ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Во вторник в Челябинской области тепло и солнечно

Погода
Сегодня, 16:40
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 30 минут, заход - в 19 часов 28 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 31 марта - Кирилл — Дери полоз.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
23.03.20 23:49
Во вторник – резкий перепад температур, порывистый ветер, высокое давление
22.03.20 21:34
В ночь на понедельник подморозит до минус 19 градусов
20.03.20 11:16
В выходные в Челябинской области мокрый снег и ветер
19.03.20 23:41
Челябинская область встречает астрономическую весну мокрым снегом
19.03.20 12:31
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и ветер
18.03.20 22:52
В четверг в Челябинской области без осадков, лишь на крайнем севере снег
17.03.20 11:05
В среду в Челябинской области будет ветрено
16.03.20 18:58
Вторник в Челябинской области будет с порывистым ветром, снегом и скачками давления
15.03.20 23:13
В понедельник - снег, порывистый ветер и резкое повышение давления
13.03.20 23:30
Выходные в Челябинской области будут теплыми, с мокрым снегом и порывистым ветром

Погода в Челябинске

Интервью
Сегодня, 11:34
Пять острых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 13:31
В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов
Новости
Сегодня, 16:53
Происшествия
В Магнитогорске предъявлено обвинение подростку, который изнасиловал девятилетнего мальчика
Сегодня, 16:42
Происшествия
Полицейские Челябинска ливидировали очередной наркопритон
Сегодня, 16:38
Общество
Челябинские полицейские запустили челлендж #Будьответственнымостаньсядома
Сегодня, 16:19
Происшествия
Пьяный житель Каслей распотрошил собутыльника бытовыми ножницами
Сегодня, 16:03
Общество
Из-за коронавируса вопрос с субботниками в парках и скверах Челябинска остается открытым
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика