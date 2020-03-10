Во вторник в Челябинской области тепло, сыро, местами снег

Во вторник, 10 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было около ноля градусов, влажность воздуха 96%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 7 часов 20 минут, заход - в 18 часов 48 минут. Долгота светового дня - 11 часов 28 минут. Полнолуние.

Из-за высокой влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

По народному календарю – Порфирий Поздний.

На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Именины в этот день: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.