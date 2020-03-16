ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Вторник в Челябинской области будет с порывистым ветром, снегом и скачками давления

Погода
Сегодня, 18:58
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 17 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, утром в отдельных районах гололедные явления. В Челябинске снег будет только до утра, днем – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью прогнозируется минус 4-9 градусов, при прояснении до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в семь часов четыре минуты, заход - в 19 часов две минуты. Долгота светового дня - 11 часов 59 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Герасим Грачевник.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

 

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
10.03.20 09:16
Во вторник в Челябинской области тепло, сыро, местами снег
08.03.20 17:53
В понедельник в Челябинской области – мокрый снег и дождь
06.03.20 19:52
В праздничные выходные ветрено, местами снег и дождь
05.03.20 18:46
В пятницу в Челябинской области зима напомнит о себе
04.03.20 14:18
Четверг в Челябинской области будет с небольшим снегом, ветром и высоким давлением
03.03.20 16:05
В Челябинской области в среду местами мокрый снег
02.03.20 20:48
Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков
02.03.20 00:22
В понедельник в Челябинской области ясно
28.02.20 20:47
Челябинская область встречает весну теплом, мокрым снегом и ветром
28.02.20 09:18
Предпоследний день зимы в Челябинской области будет теплым

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 13:28
Минздрав разъяснил меры ответственности для нарушителей режима самоизоляции
Общество
Сегодня, 13:49
Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано
Новости
Сегодня, 18:24
Федерация
Алексей Текслер обратился к премьеру Михаилу Мишустину в связи с дефицитом масок
Сегодня, 17:53
Спорт
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
Сегодня, 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Сегодня, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
Сегодня, 16:08
Происшествия
Челябинец по вине силовика получил химический ожог глаз
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика