Вторник в Челябинской области будет с порывистым ветром, снегом и скачками давления

Во вторник, 17 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, утром в отдельных районах гололедные явления. В Челябинске снег будет только до утра, днем – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью прогнозируется минус 4-9 градусов, при прояснении до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в семь часов четыре минуты, заход - в 19 часов две минуты. Долгота светового дня - 11 часов 59 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Герасим Грачевник.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.