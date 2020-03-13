Выходные в Челябинской области будут теплыми, с мокрым снегом и порывистым ветром

В предстоящие выходные, 14 и 15 марта, в Челябинской области ожидается теплая погода, с мокрым снегом и дождем, порывистым ветром и пониженным давлением.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу мокрый снег прогнозируется в горных районах, в воскресенье снег с дождем возможен на всей территории области, местами сильный, на дорогах в отдельных районах гололед.

В дневные часы синоптики обещают плюс 4-9 градусов, в воскресенье – плюс 1-6 градусов. Ночью – от плюс двух до минус четырех градусов, в ночь на понедельник – до минус 2-7 градусов.

Ветер в субботу юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 18-23 метров в секунду. В воскресенье - южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в выходные оно будет снижаться и к понедельнику достигнет 725 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

В субботу, 14 марта, по народному календарю Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны. Этот праздник наши предки праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка.

Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья — связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом. Назывался этот день также Авдотьей Плющихой — потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

Именины в этот день: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

В воскресенье, 15 марта, по народному календарю – Федот Ветронос.

Русский народ прозвал святого Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю — это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот - да не тот». Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий (6 мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь - это сулило мокрое лето.

Именины в этот день: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.