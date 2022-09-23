Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев призвал южноуральцев ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников по текущей ситуации в стране. Депутаты всех уровней на следующей неделе по поручению спикера проведут разъяснительную работу, чтобы ответить на возникающие вопросы в связи с принятыми решениями и успокоить жителей.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ.

«Задачи, поставленные Президентом, соответствуют целям защиты нашей Родины, нашего суверенитета и защиты нашего народа. Владимир Владимирович дал чёткий сигнал: Россия навсегда примет Донбасс и освобождённые территории. Люди настрадались и заслужили право быть частью нашей общей Родины, - обратился спикер Александр Лазарев к руководителям фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципалитетов. - Сейчас важно понять одно – агрессия НАТО распространяется не на Донбасс или Херсон. Она направлена против нашей страны, против каждого из нас. Именно поэтому решение о частичной мобилизации совершенно адекватно той угрозе, которая встала перед Россией и народом Донбасса».

Руководитель областного парламента подчеркнул, русский народ всегда отличало единство, в нем наша сила. «Сегодня мы переживаем тот этап, когда надо сплотиться вокруг Президента, собраться и всем вместе, сообща победить нацизм», - призвал Александр Лазарев.

Спикер подчеркнул, что на сегодня очень важно проводить активную информационно-разъяснительную работу, чтобы жители не оставались в информационном вакууме и именно от представителей партии власти слышали достоверную информацию. «Чтобы никакие фейки не проникли в умы наших земляков, - подчеркнул спикер. - Понимаю, нынешняя ситуация вызывает у кого-то из граждан тревогу и волнение. Важно не поддаваться панике, доверять только официальной информации. Коллеги, сейчас важно разговаривать с людьми спокойно и аргументировано».

Председатель регионального парламента рекомендовал депутатам всех уровней в ближайшую неделю запланировать серию встреч с жителями для разъяснения и грамотного информирования их о текущей ситуации.