Алексей Текслер выехал с большой инспекцией в Ашинский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 августа, работает в Ашинском районе, продолжая большую инспекцию муниципальных образований региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник губернатор проведет встречу с районным главой Виктором Лукьяновым и проверит, как исполнялись в данной территории ранее данные поручения.

Программа рабочего визита традиционно насыщенная. Так, Алексей Текслер посетит структурные подразделения Ашинской горбольницы в Кропачево и Симе, познакомится с текущим этапом реконструкции Миньярского краеведческого музея, оценит ход ремонта дороги Миньяр - Аша.

В Аше глава региона посетит школу №2 и проверит ее готовность к новому учебному году, а также проконтролирует ход строительства крытого катка и детского сада.

По пути из Ашинского района Алексей Текслер заедет в Трехгорный городской округ, где проведет встречу с его главой Владимиром Беляковым. Здесь губернатор посетит стадион «Труд» и школу №106.

Напомним, большую инспекцию муниципальных образований Южного Урала губернатор начал на прошлой неделе. Алексей Текслер уже побывал в Озерске, Каслинском и Нязепетровском районах, Верхнем Уфалее, Коркино.