Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»

В региональном отделении партии «Справедливая Россия – За Правду» прокомментировали недавно принятый Челябинской городской Думой документ, на который немногие обратили внимание: о внесении изменений в думское решение «Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей…».

Как отмечают в челябинском региональном отделении партии СЗРП, это решение касается очень чувствительной для депутатов темы – выделения денег на исполнение наказов избирателей.

«В прежней редакции решения депутаты сообща формировали реестр наказов и окончательно утверждали его на заседании Думы. Причем мнение должно было быть единогласным, своего рода консенсусом депутатов. Теперь от этого отказались, передав все права председателям районных советов депутатов», - пояснили справедливороссы, отметив, что «к таким кардинальным мерам привела принципиальная позиция депутата городской думы от СРЗП по Советскому району Челябинска Оксаны Боярской».

Она заявила, что не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе, где находится ее округ.

«Казалось бы, ну какая проблема: на каждый район выделяется одинаковая сумма, которая делится поровну среди всех депутатов. Просто и ясно. Так происходит везде, кроме… Советского района. Там до депутатов доходит почти в два раза меньше: если везде думцы получают более 700 тысяч на год, в Советском – 420», - сообщили в СЗРП.

Оксана Боярская подчеркнула, что эти деньги необходимы каждому депутату: зачастую в округе возникает экстренная проблема, которую надо решить быстро.

«Например, я выделила эти деньги на ремонт прогнившего пола в детском саду. Тогда почему именно в Советском районе у депутатов такие усеченные возможности? Ответа на этот вопрос я ищу несколько лет. Был случай, когда четырем депутатам района без каких-либо аргументов не выделили ни копейки. Вернули после скандала, история стала публичной. На все вопросы мне отвечают: «Так в районе сложилось…». Последнее решение, принятое Думой, передает все в руки председателя совета депутатов. Нас практически лишили голоса», - считает Оксана Боярская.

Коллегу поддержала депутат от ЛДПР Мария Панкова, выразившая солидарность с Оксаной Боярской.

«Считаю, что принятое решение нарушает элементарные права не только депутатов, но и наших избирателей», - сказала Мария Панкова.

В региональном отделении партии СЗРП отмечают: «Большой вопрос: кому достаются «сэкономленные» деньги? А это по Советскому району более семи миллионов в год. Не потому ли, что именно в Советском районе есть «авторитетные» депутаты, чьи масштабные проекты должны быть обязательно реализованы?! А какой-то двор на Мебельном поселке может и подождать».

Когда о позиции Боярской – не подписывать в этом году реестр наказов по Советскому району – узнал председатель Думы Андрей Шмидт, он пригласил депутата на разговор. Как рассказывают в партии СЗРП, договориться не получилось.

Оксана Боярская ознакомила председателя с итогами собраний с избирателями и их наказами, на выполнение которых требуется несколько миллионов рублей.

«Понятно, что это программа на несколько лет. Но как к ней подступиться, если ты не получаешь даже то, что тебе положено?! - задаются вопросом справедливороссы. - Впоследствии, передернув аргументы, как в карточной игре, депутата обвинили в попытке заполучить восемь миллионов. В результате Дума приняла решение, по которому, распределяя деньги, вполне можно обойтись без подписи оппозиционного депутата. А вскоре в анонимном телеграм-канале появился безобразный текст с прямыми оскорблениями. И если учесть, что разговор Андрея Шмидта и Оксаны Боярской проходил один на один, то господину Шмидту пора либо объясниться, либо провести внутреннее расследование: почему из стен Думы выходят тексты в стилистике криминальных разборок?!».

Ну а в сухом остатке, отмечают в партии СЗРП, Челябинск получил еще одно «яркое подтверждение тому, что нынешняя система выборов городских депутатов через райсоветы абсолютно неэффективна, но зато для некоторых – ну очень удобна».